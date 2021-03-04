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Жители Самарской области смогут проголосовать за объекты благоустройства

4 марта 2021 13:15
93
Жители Самарской области смогут проголосовать за объекты благоустройства

С 26 апреля на платформе za.gorodsreda.ru начнется общественное голосование за объекты благоустройства. Жители Самарской области смогут определить те общественные пространства, которые в первую очередь нуждаются в перезагрузке, проголосовав за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже выбранной локации. 

Оказывать поддержку проекту будут волонтеры. Добровольцы, которые всем сердцем любят свои города, расскажут жителям о проектах благоустройства, возможностях участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

Если вы тоже хотите стать волонтером, вы можете оставить свою заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785, и стать частью большой команды! Зарегистрироваться можно до 22 марта включительно. 

В Самарской области в голосовании будут принимать участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

Например, в г.о. Жигулевск в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году будет благоустроено 9 общественных пространств и дворовых территорий. На голосовании, которое стартует в апреле на платформе za.gorodsreda.ru, жители г.о. Жигулевск смогут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Выбирать будут из 12 объектов: парк «Больничный», площадь Мира, площадь Победы, стадион «Спутник» по ул. Л.Толстого – ул. Чапаева, площадь в с. Солнечная Поляна, въездная группа с. Ширяево, универсальная площадка «Раздолье», ул. Ткачева, пешеходная дорожка от остановки «Школа №3» до ул. Самарская, общественная территория «У ручья» около КДЦ, парк на стрелке (2 этап), детский парк между школой №3 и д/с «Жемчужина», спортивная площадка около д/с «Аленушка» (2 корпус) по ул. Промышленная.

Напомним, что за последние три года в Самарской области благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, было благоустроено и модернизировано свыше 1000 дворовых территории и 470 общественных пространств. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Создание комфортной городской среды – важная составляющая стратегии лидерства нашего региона.

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