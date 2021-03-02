Жители Самарской области могут участвовать в преображении своих городов

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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году будут отремонтированы дворы и благоустроены общественные пространства региона. Какие — предстоит решить жителям.

Онлайн-голосование за территории, которые благоустроят в будущем году, будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства.

Только в 2020 году в рамках программы «ФКГС» было благоустроено 157 общественных пространств и 323 дворовые территории. Только в Самаре благоустроили несколько знаковых объектов.

1. Сквер у храма «Кирилла и Мефодия».

В сквере произвели масштабные земляные работы: положили пять тысяч квадратных метров плитки, застелили газоны с авто-поливом и эко-дорожки, где плитка чередуется с травяным покрытием – это новые тренды в благоустройстве, которых ещё не было в Самаре. В сквере установили новое освещение и дизайнерские лавочки для отдыха.

Также на территории появилась многофункциональная детская площадка из экологически чистых материалов с антитравматическим покрытием.

2. Сквер на улице Авроры

На пересечении улиц Аврора и Аэродромной появился новый сквер. Новое плиточное мощение, освещение, фонтан, деревья, декоративные растения, газоны, елка – все это вместо незаконного рынка.

3. Сквер Речников

В Куйбышевском районе был реконструирован сквер Речников. Здесь появились тематические МАФы, детские горки в форме кита, подводной лодки и маяка, батуты, мультиплощадка для игровых видов спорта.

4. Крымская площадь

Ялтинский маяк и Воронцовская ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Для комфортного отдыха предусмотрены навесы, посадка зеленых насаждений и использования нескольких покрытий в пешеходных зонах.