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К массовому субботнику присоединились активные горожане, общественники, волонтеры, органы власти, представители предприятий и организаций. 
Жители региона приняли активное участие в субботнике, который прошел по всей стране
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Жители региона приняли активное участие в субботнике, который прошел по всей стране

26 апреля 2021 18:50
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К массовому субботнику присоединились активные горожане, общественники, волонтеры, органы власти, представители предприятий и организаций. 

24 апреля жители региона приняли активное участие в субботнике, который в этот день прошел по всей стране. К массовому субботнику присоединились активные горожане, общественники, волонтеры, органы власти, представители предприятий и организаций. 

В Самаре активисты вышли на уборку сквера на ул. Авроры, на территории которого раньше располагался стихийный рынок, сквера Речников Куйбышевского района и сквера Овчарова поселка Прибрежный. 

В Отрадном весенняя уборка прошла на территории бульвара по ул. Пионерской. В прошлом году здесь завершен первый этап благоустройства. В этом году работы здесь продолжатся. Также после зимы в городе привели в порядок территорию Храмового комплекса, липовую аллею, бульвар имени Е.М. Узилова и старую площадь.

Жители Октябрьска помогали преобразиться после зимы набережной, которая появилась в городе благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году. Активисты убрали мусор, старую листву и покрасили бордюры. После уборки преобразилась и центральная городская площадь. 

В Жигулевске активные жители вышли на уборку Больничного парка. Здесь привели в порядок центральную аллею, клумбы и газоны. Эта территория вошла в перечень объектов благоустройства, за которые можно проголосовать до конца мая. 

Напомним, в Самарской области началось онлайн голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Свой голос можно оставить уже сейчас на сайте. Жителям городских округов и Безенчукского района предстоит определиться с выбором до 30 мая включительно. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: благоустройство субботник

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