Жители Кинеля вынуждены почти вплавь добираться до детсада и мусорного контейнера

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Жители улицы Чайковская обратились в "Гражданский патруль" с жалобой на гигантский водоем, образовавшийся по улице Чайковского, возле перекрестка с улицей Ватутина. В воде оказалась не только дорога но и контейнерная площадка, подход к которой стал перекрыт со всех сторон.



- Здравствуйте! Посмотрите что у нас происходит. Сейчас весна, все тает, мы все понимаем, но летать мы не можем!! Посмотрите фото, как мусор выкидывать? В садик ходим в окружную, очень тяжело, куда писать? К кому идти? - пишет Наталья.



Идти по луже опасно, под водой неровности и гололёд. А по краю практически невозможно - в любой момент можно сорваться в воду с узенькой ледяной кромки.



"Гражданский патруль" направил обращение властям города о необходимости вывоза снега, откачки воды и создании водоотвода на этом участке улицы.