«Жилье и городская среда»: в Челно-Вершинском районе сданы еще два объекта благоустройства

36

В Челно-Вершинском районе сданы еще два объекта благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Районный центр украсил «Уголок отдыха» с инсталляцией «Я люблю Челновершины». Также в Челно-Вершинах благоустроили памятное место в сквере 60-летия Победы, где находится монумент павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

Общественная территория «Уголок отдыха» стала комфортнее за счет разбивки газонов и клумб, установки скамеек. На информационных досках представлены фото с самыми красивыми местами района. Отлично вписались в общественное пространство ландшафтные фигуры из искусственной зеленой травы в виде фигур пары лебедей и павлина. Как только вокруг них вырастет посеянная на газонах трава, «Уголок отдыха» станет еще привлекательнее. Заметное место здесь занимает вазон, символизирующий герб Челно-Вершинского района в соответствующей цветовой гамме. Торжественное открытие места отдыха прошло 12 июня, в День России.

Ухоженный вид после благоустройства приобрела территория сквера 60-летия Победы, где установлен памятник не вернувшимся с Великой Отечественной войны воинам. Здесь также были высажены ели. По словам жительницы села Ирины Ахмисевой в памятник замурована капсула с именами односельчан-фронтовиков: «Поэтому это место мы чтим, стараемся, чтобы память жила в сердцах наших детей. Радует, что территория благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" была благоустроена и стала очень красивой».

«Наша задача - грамотное освоение средств по федеральным программам формирования комфортной городской среды, – говорит глава Челно-Вершинского района Валерий Князькин. – Без них нам бы не удалось проделать масштабную работу по благоустройству районного центра, дворовых территорий».

За время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 по 2020 год в Челно-Вершинском районе благоустроено 4 общественных пространства и 13 дворовых территорий.

В 2021 году заметно меняется облик еще 5 дворов.

Все работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуются с учетом мнения и пожеланий жителей.