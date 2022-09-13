Жалобы родителей в соцсетях ускорили ремонт крыши в детском саду в Самаре

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Родители воспитанников детского сада №349 в Самаре сообщили в соцсетях, что в садике течёт крыша. От этого, по словам родителей, на стенах даже образовалась плесень. В этом году деньги на ремонт выделили в августе и крышу покрыли.

Потолок тоже требует срочной побелки, уверены взрослые, которые не хотят, чтобы дошкольники весь год любовались разводами от протечек. Активные родители решили сами обновить потолок в группах, но пошел дождь и сад затопило! Естественно, возникли вопросы к качеству ремонта крыши.

Эти сигналы попали в систему мониторинга «Инцидент Менеджмент», ЦУР Самарской области совместно с МЦУ Самары обратился в департамент образования за разъяснениями.

«Как сделали крышу? Как водить детей в такой детский сад в сезон дождей, да и вообще водить? Почему детский сад в таком состоянии приняли к учебному году?», - вопросы родителей передали ответственным.

Вопрос с ремонтом в саду №349 в департаменте взяли на особый контроль. По информации ведомства, в настоящее время старое покрытие кровли демонтировали и уже положили первый слой нового шифера. Ремонт кровли планируют закончить к 15-ому сентября, когда завершится монтаж второго слоя рулонного покрытия. Затем будет решаться вопрос с ремонтом потолка в помещении детсада.