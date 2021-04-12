Здания цирка и речного вокзала в Самаре назвали объектами культурного наследия

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У жителей Самары больше нет причин волноваться за судьбу двух старейших самарских построек: здания цирка и речного вокзала.

Дело в том, что их взяли под охрану в качестве объектов культурного наследия. Такие приказы подписали в управлении госохраны объектов культурного наследия.

Помимо этого, под охрану взят ряд других объектов. Речь, в частности, идет о Доме актера рядом с площадью Куйбышева, проектные институты в "Горпроекте", "Гипровостокнефть" и "Нефтехимпроект". А вот КРЦ "Звезда" осталась без охранного статуса. Дело в том, что слишком сильно изменился первоначальный облик застройки. Да и не все знают, для чего этот КРЦ открывали, пишет ПроГородСамара.