Завершилось благоустройство сквера «Студенческий» в Новокуйбышевске

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Работы проводились в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017–2025 годы», утвержденной постановлением правительства Самарской области.



В общественный проект «Студенческий сквер» – благоустройство многофункциональной досуговой площадки по ул. Миронова, д.5 (II этап) включены следующие работы:



- устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней;

- установка двух диванов, двух урн и вазона,

- озеленение;

- устройство освещения: двенадцать парковых опор «Портал» со светодиодными светильниками.

Фото: пресс-служба правительства СО