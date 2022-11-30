Завершилось благоустройство сквера «Студенческий» в Новокуйбышевске

Работы проводились в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017–2025 годы», утвержденной постановлением правительства Самарской области.
В общественный проект «Студенческий сквер» – благоустройство многофункциональной досуговой площадки по ул. Миронова, д.5 (II этап) включены следующие работы:
- устройство покрытий из тротуарной плитки, установка бортовых камней;
- установка двух диванов, двух урн и вазона,
- озеленение;
- устройство освещения: двенадцать парковых опор «Портал» со светодиодными светильниками.
Фото: пресс-служба правительства СО