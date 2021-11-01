В Южном городе готовность новой четырехполосной автодороги составляет 97%

125

Протяженность новой четырехполосной автомобильной дороги в микрорайоне «Южный город» составляет 755 метров.

После завершения строительства общая протяженность дороги вместе с ранее построенной дорогой составит 978 метров.

Участок строится по современным стандартам, дорожное сооружение оснащено ливневой канализацией с локальной системой очистки сточных вод.

⠀

По словам подрядчика, работы ведутся в соответствии с графиком. Техническая готовность объекта составляет 97%.

Сейчас завершается установка дорожных знаков и наружного освещения. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Фото: минстрой СО