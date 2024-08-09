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Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей в Висловке

9 августа 2024 18:41
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Глава региона отметил профессиональную работу специалистов компании «Газпром», которая позволила оперативно начать подачу газа в дома жителей деревни.

В пятницу, 9 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с членом Правления, начальником Департамента ПАО «Газпром» Владимиром Марковым и заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по работе с органами власти и регионами Олегом Ляпустиным принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию газопровода для газификации деревни Висловка.

Обращаясь к жителям, глава региона подчеркнул важность события, отметив, что оно значительно повысит качество их жизни. Руководитель области акцентировал: вопрос газификации Висловки находился на особом контроле.

Напомним, газ в деревне ждали с 2011 года, но только после коллективного обращения жителей и смены исполнителя, газификация состоялась.

«Это еще один большой шаг на пути к цели, которую объявил наш Президент Владимир Владимирович Путин, – это технически возможная газификация всей страны к 2030 году, – сказал Вячеслав Федорищев. – У Правительства Самарской области вместе с газовиками очень большие планы на ближайшие годы. Мы будем доводить газ до каждого домовладения. Программа газификации и задачи социальной газификации будут выполнены в полном объеме».

Протяженность межпоселкового газопровода и первого отрезка внутрипоселковых сетей составляет 2 км и 4 км соответственно. На сегодняшний день техническая возможность газификации создана для 80 домовладений деревни. В настоящее время ведется строительство следующих 16 км внутрипоселковых сетей, доступ к газу получат еще 170 построенных домовладений деревни и более 800 домов перспективной застройки.

«К настоящему времени с жителями Висловки заключено более 200 договоров на догазификацию, почти 80 исполнены. В партнерстве с властями Самарской области работаем над тем, чтобы жители и Красноярского района, и всего региона получали доступ к сетевому топливу в максимально короткие сроки», – отметил Олег Ляпустин.

Руководитель области посетил семью Александра Скрипачева. Чета в числе первых подала заявку на бесплатное доведение газа к дому. Александр вместе с супругой Еленой всю жизнь посвятили авиации, а сейчас находятся на пенсии. Александр рассказал, что из-за отсутствия газа в холодное время года им приходилось отапливать дом электричеством. Теперь свой быт супруги будут обустраивать уже с использованием сетевого топлива, что значительно снизит их затраты.

Глава региона отметил профессиональную работу специалистов компании «Газпром», которая позволила оперативно начать подачу газа в дома жителей деревни.

По завершению рабочей поездки в Висловку состоялась двусторонняя встреча главы региона Вячеслава Федорищева и начальника Департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова.

Владимир Марков подчеркнул, что сегодня они стали свидетелями искренней благодарности жителей Висловки, которые с нетерпением ждали такого важного события.

Руководитель 63-го региона отметил, что для Самарской области компания является стратегическим партнером.

«Мы опираемся, во-первых, на ваши знания и компетенции, а во-вторых, на большую работу, которая ведется по поручению Президента РФ, – программа догазификации в Самарской области сейчас идет полным ходом», – сказал Вячеслав Федорищев, сделав акцент на качественном выполнении компанией всех обязательств.

При этом глава региона подчеркнул, что есть вопросы, связанные с обеспечением газом населения внутри региона, в решении которых компания «Газпром» сможет поделиться знаниями и помочь методологически.

«Уверен, мы вместе сможем выработать небольшую дорожную карту и обеспечить нашим жителям самую качественную услугу», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

Отметим, в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021-2025 годы будут построены в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковые сети для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС, построены два газопровода-отвода с ГРС – в Волжском и Сергиевском районах области.

 

Фото:   Юлия Рубцова/СОВА

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Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей в Висловке
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