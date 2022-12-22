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Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог

22 декабря 2022 10:29
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Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог

В Москве отметили наградами регионы-лидеры в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

По итогам 2022 года диплома и статуэтки вновь удостоена Самарская область. Заслуженную награду вручили губернатору Дмитрию Азарову.

Всего по области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 км.

В Самаре по нацпроекту в этом году обновили 38 участков  дорог общей протяженностью более 57 км, среди которых улицы Физкультурная, Гагарина, Авроры, Сергея Лазо, Солнечная, Советской Армии, Обувная, Магистральная и другие. 

"Объем финансирования, который выделяется на обновление дорог благодаря нацпроекту, позволяет нам улицу за улицей выводить дороги областного центра на новый уровень качества. За 4 года реализации нацпроекта нам удалось увеличить долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, более чем на 20% (с 48,5% до 73%), снизить показатель аварийности почти на 36%. Эти цифры говорят сами за себя. Тема дорог одна из самых важных для горожан. Относимся к каждому ремонтруемому объекту с максимальной ответственностью, проводим работы с привлечением общественного контроля со стороны самарцев и стараемся показывать ход работ на всех этапах через средства массовой информации и социальные сети, чтобы жители располагали всей полнотой информации" - рассказала о реализации нацпроекта на территории города Глава Самары Елена Лапушкина.

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