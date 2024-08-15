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В Самаре продолжается работа по модернизации тепловых сетей в преддверии отопительного сезона 2024-2025 годов. Обновление трубопроводных трасс, изношенность которых приводила к неоднократным утечкам, производится ежегодно. Так, в этом году обновляется более 28 километров тепловых сетей - это 24 объекта, на которых проводятся земляные работы.

Подготовка города к зиме в части перевооружения тепловых сетей постепенно выходит на финишную прямую - в настоящее время готовность объектов составляет 80%.

Производственные вопросы сегодня обсудили с ресурсоснабжающими компаниями и их подрядными организациями в рамках выездного штаба по подготовке к зиме под руководством заместителя руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Юрия Козельского. Участники посетили 4 объекта, где проверили ход работ по техническому перевооружению и ремонту теплотрасс.

Одним из объектов, который посетили члены штаба, является участок ремонтируемой теплотрассы в районе пересечения улицы Промышленности и Измайловского переулка.

«Выездной формат необходим, поскольку часто возникают вопросы, которые необходимо рассмотреть непосредственно на местах, привлечь дополнительные ресурсы, дополнительные организации, смежные ресурсонабжающие организации. На этом участке мы должны завершить «технологию» до 19 августа. Фактически работы здесь завершены, в том числе и по улице Бобруйской, и по квартальным сетям. Это улично-дорожная сеть, часто в ходе работ выявляют пересечения с газовыми сетями. Мы встретились сегодня, чтобы обсудить, как обойти эти сети, какое техническое решение принять, чтобы технически правильно выполнить работу», - прокомментировал Юрий Козельский.

Подготовка объектов социальной сферы к новому отопительному сезону также идет по графику. Теплотрассы, которые находятся рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями подрядчики обязуются обновить до 1 сентября. Помимо этого, совместно с ГЖИ Самарской области в Самаре ведется работа по оценке готовности объектов соцсферы, многоквартирных домов. Ожидается, что работа комиссии будет завершена до 15 сентября.

Фото: администрация Самары