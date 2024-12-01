Врио главы Самары проверил, как идет строительство нового Безымянского коллектора протяженностью 38 км.

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К старому коллектору было много вопросов как у жителей, так и у контролирующих органов. Это и понятно – износ трубопровода, построенного в 70-х годах прошлого века, составляет 90%. Поэтому он физически не справляется с объемом стоков, с давлением и т.д. При этом на главном Безымянском коллекторе «завязаны» системы водоотведения двух крупных районов - Красноглинского и Кировского.

Строительство началось, пока идет по графику, перебоев нет. Возникают определенные сложности технического характера, например, на отдельных участках глубина залегания труб достигает 7 метров, для бесперебойной работы коллектора построили временные линии, использовали трубы разного диаметра – от 500 мм до 1200 мм. Но в любом случае, это крупный инфраструктурный проект, своевременный и важный для города.