Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году

306

С 15 апреля по 30 мая проходит голосование за общественные территории, которые могут благоустроить в 2023 году . Отдать свой голос можно на сайте 63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через «Госуслуги», а также через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.

Проголосовать можно и офлайн – через волонтеров. Добровольцы не только вносят голоса, но и показывают дизайн-проекты конкретных территорий, отвечают на основные вопросы.

В Самаре оборудовано 9 волонтерских пунктов – по одному в каждом районе. Они находятся в торговых и многофункциональных центрах. Голосование через волонтеров занимает несколько минут. График работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00.

Также в 12 МФЦ находятся компьютеры с доступом в интернет, чтобы все желающие смогли проголосовать за благоустройство любимой территории.