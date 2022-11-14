Власти Самары обсудили ликвидацию последствий ураганного ветра

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В понедельник, 14 ноября, в Администрации Самары на еженедельном совещании обсудили ликвидацию последствий ураганного ветра и готовность городских служб к работе в зимний период.

В связи со сложными погодными условиями в период с пятницы по понедельник, на территории Самарской области было объявлено штормовое предупреждение. Данная информация через системы оповещения была доведена до жителей Самары. Отметим, что пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий не выявлено. В диспетчерскую службу поступали обращения о падении деревьев на автомобили, жилые здания, газовые трубы, электрические провода, повреждение светофоров или облицовки фасадов. По всем фактам проводится необходимая работа.

«Да, у нас есть случаи упавших деревьев, оборванных проводов. Конечно, все это максимально быстро убираем и восстанавливаем. Прогноз погоды говорит о том, что в ближайшие дни будет снег, метель, гололедица. Напоминаем, что жителям необходимо быть крайне осторожными, автомобилистам перейти на зимнюю резину и не затягивать этот процесс. Все городские службы максимально готовы: есть запас песка, противогололедных материалов, техника перешла на зимнее навесное оборудование и готова к работе. Управляющие компании, председателей ТСЖ, ЖСК мы сориентировали, что в ближайшие дни будет непогода - они уже должны быть готовы. Мы еще раз напомнили им, что необходимо ответственно относиться к своим территориям и жителям», - подчеркнула Елена Лапушкина.