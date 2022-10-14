Власти Отрадного учли пожелания пользователей соцсетей при благоустройстве сквера «Победы»  

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Благодаря системе «Инцидент Менеджмент», который является основным инструментом работы ЦУР Самарской области, сквер «Победы» в Отрадном этой осенью стал максимально комфортным для взрослых и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

На просторах интернета жители Отрадного весь год высказывали свои предложения – как преобразить любимое место отдыха, а когда началась реконструкция – следили за ходом работ.

Вот что писали в соцсетях отрадненцы весной этого года:

«Возник вопрос, когда гуляли скверу «Победы», почему на основной аллее нет ни одной лавки и отсутствуют урны?»

«Сквер собираются убирать? Стеллу покрасили, обновили, а прошлогоднюю листву кто убирать будет??? И лавочки надо обновить, стоят полуживые»

Уютный. Оживленный. Современный. Таким стал сквер «Победы» в Отрадном после комплексного благоустройства. В процессе реконструкции активные граждане подмечали недостатки и делились своими наблюдениями в официальных аккаунтах органов власти в соцсетях. В августе жители заметили, что новые качели, которые установили в сквере для маломобильных детей, еще до открытия кто-то умудрился сломать. Региональный ЦУР направил это сообщение в муниципалитет, администрация Отрадного договорилась с подрядчиком и те за свой счет восстановили качели. Хотя этот случай не являлся гарантийным. Также около качелей установили информационный стенд с правилами эксплуатации.

В октябре обновленный сквер «Победы» радует своими видами: яркие игровая и спортивная площадки, беседки, новое плиточное мощение на аллеях, лавочки, урны и опоры освещения, беговая дорожка по периметру. Однако, вандалы не дремлют.

В своей группе https://vk.com/wall-168128224_19076 представители мэрии Отрадного недавно выложили фотографии исписанной скамейки и поврежденной беседки. Подписчиков возмутили шалости подрастающего поколения, и они выразили сожаление, что камеры видеонаблюдения на этой территоррии проектом не были предусмотрены. Жители предложили властям подумать об установке камер в следующем году, а пока обещали сами следить за порядком на осенних аллеях.

Фото: ЦУР СО