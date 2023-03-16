Владимир Василенко рассказал об инвестициях в систему городского хозяйства

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За последние годы в Самарской области было многое сделано для совершенствования инвестиционного климата. Благодаря этому в 2021 году она вошла в 10 лучших регионов с наиболее благоприятными инвестусловиями, поддерживая свои позиции в рейтинге до сих пор – оставаясь в десятке лидеров. Значительная работа в этом направлении проведена мэрией Самары. Первый заместитель главы города Владимир Василенко рассказал том, как на сегодняшний день обстоят дела, какие проекты будут реализовываться в текущем году для улучшения коммунальной инфраструктуры региональной столицы.

«Когда мы говорим об инвестиционном климате, то один год не является показателем. Оценивая масштаб работ, нужно опираться на анализ результатов за последние несколько лет. Важны, прежде всего, применение новых методов в хозяйствовании, переход на ценовую зону в рамках модели «альтернативной котельной», заключение концессионного соглашения, участие в федеральных программах, – почеркнул Первый вице-мэр. – Одно из наиболее крупных направлений деятельности – теплоэнергетика. Значительную роль сыграло включение в модель «альткотельной» – напомню, переход состоялся в 2020 году. За последние 3 года работы инвестиции, направленные на обновление тепловых сетей города, исчисляются суммой в 7,9 миллиарда рублей. Это позволило переложить 113 километров трасс трубопроводов. Мы сделали рывок вперед: если по нормативам ежегодно нужно перекладывать 4% от общей протяженности труб, которая у нас составляет порядка 1 110 километров, то сейчас мы перекладываем гораздо больше. Направляются колоссальные средства. Кроме того, в апреле текущего года проведем пусконаладку котельной мощностью 125 МВт, чтобы в новом отопительном сезоне обеспечить бесперебойную подачу теплоресурса жителям Куйбышевского района. В этот район уже зашла компания “Т Плюс”, которая сейчас и строит большую надежную котельную. Естественно, на это уходят огромные деньги – около 1,1 миллиарда рублей. Зато в следующий отопсезон мы не будем зависеть от котельных «КНПЗ» и «Волгабурмаш». Вопрос включения объекта прорабатывается совместно с профильным региональным ведомством».

Владимир Василенко отметил неплохие показатели и в малой энергетике, начиная от тепловых пунктов, регулировки и установки приборов учета и заканчивая перекладкой труб и котельными.

«В частности, муниципальное предприятие “Инженерная служба” только за последние два года переложило трубы на протяжении порядка 40 километров трасс. Также город принимает участие в реализации федеральной программы, в рамках которой уже в этом году выделят еще 105 миллионов рублей на перекладку. В этой части отлажено взаимодействие с региональным министерством. Не всем удается заручиться такими федеральными средствами», – констатирует Первый вице-мэр.

Помимо этого, представителями власти были предъявлены еще два проекта, касающиеся котельных в отдаленных поселках «Береза» и «Прибрежный» – есть и экспертные заключения, и проекты капитального ремонта.

А на улице Трубной в Куйбышевском районе находится новая котельная мощностью 1,5 МВт, которая стабильно работает в течение текущего сезона. С началом ее функционирования перестали поступать жалобы от местных жителей на качество подачи отопления.

Ситуация с другими коммуникациями (водопроводом и канализацией) находится на особом контроле, поскольку продолжают поступать обращения жителей, касающиеся повреждений на сетях. Причина – не только «возраст» сетей, но температурные “качели”, когда идет промерзание грунта ночью и его оттаивание днем, вместе с обильным таянием снега. Все обращения берутся в работу незамедлительно.

Большие надежды связаны и с работами на перспективу, в том числе в рамках концессии. В частности, остро стоит вопрос с холодным водоснабжением поселка Управленческий. Но скоро и об этой проблеме можно будет забыть.

«В Управленческом строятся 2 водовода. Там был недостаток воды, но в этом году вопрос будет решен полностью. 1 августа рабочая комиссия будет принимать завершенный объект системы водоснабжения. Уже сейчас готовность составляет порядка 70%. Специалистам осталось уложить 300 метров трубы диаметром 600 миллиметров, то есть завести трубы ближе к НФС, и провести пусконаладку насосной станции. На прошлой неделе я лично проверил ход работ. Уверен, что введение водоводов в эксплуатацию повысит качество предоставляемых жителям услуг и в целом привлекательность поселка, тем более что там развивается инвестирование в жилье экономкласса», – добавил Владимир Василенко.

Параллельно и в Куйбышевском районе Самары продолжают решать вопрос о том, чтобы наладить подачу чистой и мягкой воды.

«Мы начали проектирование водовода еще в 2021 году. Речь идет о необходимости строительства коммуникаций, которые протянутся к НФС-3, находящейся за рекой Самара. Причем водовод пойдет по дну реки в 2 «нитки» диаметром 1 000 миллиметров. На сегодняшний день со стороны НФС начинают строить первые 700 метров из запланированных 6 километров. В 2024 году работы на этом объекте намерены завершить», – пояснил Владимир Василенко.

Специалисты отмечают, что во время любых ремонтных и строительных работ неудобства стараются минимизировать. Важно, чтобы жители получали необходимые ресурсы.

Также внушительный объем инвестиций вкладывается в модернизацию городских очистных канализационных сооружений, которые столь масштабного обновления «не знали» несколько десятков лет. Сейчас технологический процесс не останавливается, при этом продолжаются работы по реконструкции сооружений механической, биологической очистки и доочистки сточных вод в рамках проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Реконструкцию ГОКС ООО «СКС» заканчивает в этом году. Потрачено около 4 миллиардов рублей. Отметим, что биологическая очистка, ультрафиолетовое обеззараживание крайне необходимы. При сбросах Волга не будет загрязняться хлорсодержащими веществами, что положительно отразится на экологическом равновесии природного водоема. Причем и после 2023 года работы будут продолжаться по программе "Повышение экологической эффективности ГОКС". Они рассчитаны до 2028 года, утверждают в ресурсоснабжающей организации.

Что касается ближайших планов, то этой весной начнется подготовка к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. С приходом тепла отопление будет отключено, пройдут гидравлические испытания. Вместе с тем, предстоит справиться с огромным объемом работ по перекладке теплотрасс, особенно в исторической части города. Всего в этом году в областном центре «Т Плюс» охватит ремонтом 20 объектов, 5 из которых находятся в старой части города. Такие подземные теплосетевые коммуникации расположены на улицах Алексея Толстого, Льва Толстого, Волжском проспекте, который будут вынуждены временно закрыть в районе Ульяновского спуска. Также работы развернутся на участке улицы Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе и на улице Куйбышева, где перекладка будет организована от улицы Некрасовской в сторону улицы Рабочей. В целом по городу ресурсоснабжающая организация переложит трубы теплотрасс совокупной протяженностью свыше 30 км.

Напомним, в связи со строительством метрополитена и сопряженными с этим работами на инженерных коммуникациях остаются закрытыми перекресток улиц Полевая/Ново-Садовая и улиц Красноармейская/Галактионовская. А также будет актуально сужение автодороги в районе перекрестка улиц Галактионовская/Вилоновская.