 В Красноглинском районе на улице Зеленой завершается благоустройство двора

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В этом году во дворах областного центра, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», появились красочные детские и спортивные площадки, локации для отдыха горожан, обновленные проезды и парковочные карманы. Всего в Самаре только в рамках нацпроекта обновляется 51 двор.

Во дворе у дома 10 по улице Зеленой в поселке Управленческий завершилось благоустройство площадки для занятий спортом, заасфальтирована тротуарная дорожка. В настоящее время подрядная организация занимается установкой бордюрного камня. В скором времени им предстоит выполнить асфальтирование проездов и парковочных карманов, которые также предусмотрены дизайн-проектом. Согласно контракту эти работы завершат до конца сентября.

По периметру благоустроенной территории поставили ограждение, а также разместили урны, скамейки для отдыха – все по согласованию с жителями. Именно они инициаторы и идейные вдохновители благоустройства. Горожане совместно принимают решение на общем собрании собственников, подают заявку на благоустройство, в тандеме с районной администрацией разрабатывают проект благоустройства будущего обновленного двора и следят за процессом преображения наравне с техническими экспертами.

Двор по улице Зеленой разделен на две части тротуарной дорожкой. С одной стороны расположены ранее установленные малые архитектурные формы для развлечения детей, с другой стороны был пустырь со старой горкой и песочницей. Жители решили совместно, что именно этот участок следует обновить.

Новый облик дворовой территории вдохновил активных жителей на озеленение двора. Вдоль тротуарной дорожки уже высадили зеленые насаждения. В дальнейшем эта деятельность будет продолжена с учетом сезонности.

Фото: администрация Самары