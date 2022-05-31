Виктор Кудряшов: сложилась хорошая практика ведения работ опережающими темпами

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В понедельник, 30 мая 2022 года, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Основными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, исполнение показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», ход реализации плана мероприятий по повышению рождаемости.

О текущей оперативной ситуации на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 23 по 30 мая чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Прогноз на предстоящую неделю – устойчивая теплая погода. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Текущий уровень воды в Волге у Самары составляет 28,47 см. В ближайшие дни начнутся сбросы воды на Жигулевской ГЭС. Виктор Кудряшов поручил областному минприроды проработать с Федеральным агентством водных ресурсов вопрос оптимального объема сбросов, чтобы минимизировать риски для окружающей среды.

Еще один актуальный вопрос – готовность пляжей. Олег Бойко сообщил, что в распоряжении областного управления МЧС от муниципалитетов поступило всего 21 заявление-декларация о готовности оборудованных мест для купания. Для такого региона, как Самарская область, это явно недостаточно, отметили участники совещания. Глава регионального кабмина поставил задачу в течение недели собрать и обобщить письменные отчеты муниципалитетов о работе по подготовке к купальному сезону.



Одним из вопросов повестки совещания стало выполнение показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения целевых показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году предусмотрен ввод 83 объектов дорожного строительства общей протяженностью 296,87 км. Это автомобильные дороги регионального значения: 42 объекта протяженностью 224,5 км, а также ремонт 31 улицы в Самаре и 10 – в Тольятти. На решение этих задач было выделено более 8 млрд рублей.

Все контракты на строительство объектов были заключены уже к апрелю, при этом по 20 из них – еще в 2021 году. Сейчас строители приступили к работам на всех 42 объектах региональной дорожной сети. Стартовал ремонт девяти дорог в Самаре, а на четырех объектах работы завершены: это улицы Народная, Советской Армии, Соколова, Волжский проспект. В Тольятти также приступили к работам на девяти улицах из десяти.

Кассовое исполнение бюджета по дорожным работам на конец мая составило 33,9%. Активно строятся капиталоемкие объекты. Строители готовятся досрочно ввести в эксплуатацию второй этап Самарского (Фрунзенского) моста. Изначально это событие планировалось на октябрь 2022 года.



Готовность двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии, строительство которой стартовало в минувшем году, составляет уже 60%.

Ускоренные темпы решения задач по совершенствованию дорожной инфраструктуры, а именно на такую работу настраивает команду Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, помогли региону привлечь дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ. В апреле было принято решение направить в регион еще 2,25 миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Это позволит привести в нормативное состояние дополнительно 113 км региональной дорожной сети, работы будут выполняться на автодорогах Кинель-Богатое-Борское, Самара-Бугуруслан, Солнечная поляна - Ширяево и обходе города Сызрань.

«Сложилась хорошая традиционная практика работы ведения работ опережающими темпами. Мы одними из первых в стране заключили контракты по всей программе текущего года, и сейчас активно занимаемся контрактами на объекты 2023-го. Досрочный ввод капиталоемких объектов стоит больших усилий, но это говорит о том, что в регионе работают серьезные подрядные организации со значительным ресурсом и высоким уровнем компетенций. Хочу также отметить хорошую работу министерства по привлечению федеральных средств, это позволит высвободить дополнительные ресурсы областного бюджета, которые будут направлены на ремонт дорог в муниципалитетах», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Министр транспорта Иван Пивкин также сообщил, что выполняется важнейший показатель нацпроекта, касающийся безопасности дорожного движения - снижение тяжести последствий ДТП. По итогам первых четырех месяцев фиксируется значительное – порядка 20% - сокращение числа дорожных происшествий с трагическим исходом. Напомним, в регионе реализуется большой комплекс мер по сокращению аварийности на дорогах, одной из которых является дополнительное оснащение трасс камерами фото- и видеофиксации. С начала года на опасных дорогах уже установлено 47 новых стационарных и 30 передвижных камер, еще 50 стационарных устройств появятся на отдельных участках до конца июля.

На оперативном совещании обсудили исполнение плана мероприятий по повышению рождаемости. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева рассказала, что в Самарской области в дополнение к мерам поддержки, принятым на федеральном уровне, реализуется План мероприятий региона по повышению рождаемости на период 2019-2024 гг. План включает в себя как финансовую поддержку семей с детьми, помощь семьям в трудной жизненной ситуации, так и культурные и спортивные мероприятия, а также помощь женщинам с трудоустройством. Забота о семьях с детьми охватывает период с момента беременности мамы до совершеннолетия ребенка. В общей сложности такой поддержкой охвачены 200 тысяч детей.



Беспрецедентные меры финансовой поддержки семей с детьми, принятые на федеральном уровне, в сочетании с региональными мерами позволили существенно затормозить ожидавшееся уже в 2020-2021 годах резкое падение рождаемости. Наиболее весомый вклад в поддержание рождаемости, безусловно, вносят беспрецедентные меры финансовой поддержки. Используются и другие инструменты, в частности, уделяется большое внимание укреплению семейных ценностей, повышению престижа большой, дружной и крепкой семьи.

В регионе проводятся мероприятия по чествованию лучших семей и родителей Самарской области Лучшие семьи, являющиеся примером укрепления института семьи и воспитания детей, отмечаются государственными наградами.

Министерство планирует также продолжить работу по организации проведение семейных праздников, фестивалей, культурных и спортивных мероприятий. Как отметила министр социально-демографической и семейной политики, такие объединяющие события очень востребованы и способствуют укреплению семейных ценностей.

Фото: департамент информационной политики СО