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Виктор Кудряшов провел выездное совещание по вопросу реконструкции Исторической мечети

30 ноября 2021 18:35
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На встрече обсудили объем работ, необходимых для завершения проекта, и источники финансирования.

30 ноября первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел выездное совещание по вопросу реконструкции Исторической мечети в центре Самары, на улице Алексея Толстого. 

Здание Исторической мечети  является объектом культурного наследия регионального значения. В годы Советской власти здесь размещался  детский сад. В 2005 году мечеть была возвращена верующим. Одновременно в здании могут находиться до тысячи  человек. Мечеть открыта для посещений и молитв, здесь  располагается библиотека духовной литературы.

Реконструкция мечети ведется с 2008 года. Работы финансируются из средств областного бюджета и пожертвований прихожан. 

К настоящему времени на объекте заменены все инженерные сети: отопление, электро-силовые кабели, канализация, водоотведение, укреплен фундамент (более 200 буронабивных свай); к основному, историческому зданию пристроены два сооружения: двухэтажное здание с куполом и двухэтажное здание с минаретом  высотой 38 метров, возведен цокольный этаж, в котором разместились инженерные и подсобные помещения, установлены современные тепловой узел, вентиляция, пожарная система; частично  произведены отделочные работы по фасаду и внутренняя отделка помещений.

На встрече обсудили объем работ, необходимых для завершения проекта, и источники финансирования.

Для полного восстановления здания необходимо завершить замену оконных и дверных проемов, установить входные двери из твердых пород дерева завершить отделку и утепление фасада с установкой декоративных элементов, устройство асфальтового и плиточного покрытия прилегающей территории, монтаж кованного ограждения, устройство декоративных кованных навесов; производство пусконаладочных работ по системе вентиляции; завершить внутренние отделочные работы и благоустройство территории. 

«Многое уже сделано, и работы по восстановлению здания Исторической мечети необходимо завершать. Этого с нетерпением ждут и верующие, и все жители Самары. Здание имеет историческую, архитектурную ценность. После реконструкции оно однозначно станет еще одной достопримечательностью и украшением  исторического  центра города», - отметил председатель областного Правительства.  

 

Фото: Официальный сайт Самарской Исторической Мечети

 

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