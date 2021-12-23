Вертолётная площадка: завершились работы по монтажу иллюминации

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Завершились работы по монтажу иллюминации, которая сегодня заработала в полном объеме. Четверть сотни инсталляций и других световых элементов теперь создают яркую новогоднюю атмосферу в этом обновленном общественном пространстве, которое является одной из самых любимых локаций для отдыха горожан.

Здесь разместили три светодиодные «Шишки», три фигуры в виде елочных игрушек разного диаметра, пять «Подарков», 12 светящихся панно со звездами, а беседки украсили гирляндами «Бахрома».

В центре верхнего яруса Вертолётки сделан акцент на композиции, представляющей собой елку в кубе – такую инсталляцию самарцы в предыдущие годы точно не видели.

Фото: администрация Самары