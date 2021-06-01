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Вертолетную площадку в Самаре почти благоустроили

1 июня 2021 11:08
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Вертолетную площадку в Самаре почти благоустроили

Уже в июле 2021 года в Красноглинском районе Самары состоится открытие обновленной "Вертолетки". Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он выложил в свой инстаграм фотографии, на которых видно, как изменилась смотровая площадка за последние месяцы.

Напомним, ремонт популярной зоны отдыха с видом на Волгу и Жигулевские горы в пос. Управленческий стартовал в 2020 году. Там уложили тротуарную плитку на дорожки, привели в порядок борты, устанавливают скамейки и беседки. Также там появится детская площадка. Самарцы смогут отдыхать на "Вертолетке" в шезлонгах, которые монтируются прямо сейчас.

Также площадка теперь освещается, а на проезде к ней отремонтировали дорогу и организовали дополнительные парковочные места, пишет Самру.ру.

Фото: azarov.life

 

Теги: благоустройство Вертолетная площадка Самара

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