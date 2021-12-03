«Вертолетную площадку» декорируют иллюминацией к Новому году

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Гордость Самары, одно из любимейших мест отдыха горожан, общественное пространство в живописном уголке природы – смотровая «Вертолетная площадка» – теперь обретает еще и праздничные черты. Иллюминационным новогодним декором эту территорию заполняют впервые, как и другие пространства, в которых в этом году завершилось комплексное благоустройство по различным программам и проектам.

В преддверии празднования Нового 2022 года специалистам муниципального предприятия «Самарагорсвет» поставлена задача украсить «Вертолетку», и с сегодняшнего дня эти работы начались.

Все инсталляции и другие элементы светодиодного оформления, которые представят площадку в новом свете, были закуплены в этом году специально для таких благоустроенных общественных пространств. По мере подготовки постаментов и других составляющих иллюминационных конструкций электромонтажники доставляют их на объект.

Работы идут последовательно, согласно заблаговременно сформированному графику. Первой начали установку композиций в виде сияющих звезд. Всего их 25 – по 5 на каждой подставке-панно.

Специалисты МП «Самарагорсвет» признаются, что чувствуют себя немного волшебниками.

«Самое приятное – когда трудишься-трудишься, а потом включаешь конструкцию, и она сразу же работает. Все вокруг становится ярким, и тогда видишь результат своего труда», – отметил сотрудник МП «Самарагорсвет» Владимир Гришин.

С учетом статуса территории она будет одной из самых насыщенных различной иллюминацией. Помимо звездных инсталляций, «Вертолетку» щедро украсят «Подарки» – фигуры в виде светящихся коробок, «Шишки», гирлянда «Бахрома» и другие конструкции.

Работоспособность смонтированного декора будут сразу же проверять, а по вечерам постепенно включать вместе с обычным уличным освещением и выключать, соответственно, под утро.

В монтаже задействованы все бригады Красноглинского района. В течение следующей недели электромонтеры обещают справиться с запланированным объемом работ. В инженерной службе предприятия заверяют, что готовы трудиться в режиме продленных смен, а при необходимости и в выходные дни.

Фото: администрация Самары