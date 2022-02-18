В Железнодорожном районе состоялись общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году

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В четверг, 17 февраля, в Железнодорожном районе прошли очередные общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Напомним, в январе в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые в дальнейшем примут участие в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2023 году. На обсуждение было вынесено 87 пространств. От жителей поступило более 67 тысяч заявок на благоустройство значимых для них пространств. На основе предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий для рейтингового голосования. Перед началом голосования все проекты благоустройства выносятся на обсуждение общественности.

«На данный момент у нас проводится очередной этап - общественные обсуждения дизайн-проектов. Это процедура, которая предшествуют голосованию по отбору территорий для благоустройства в 2023 году. Мы видим большой интерес у жителей, которые уже на протяжении четырех лет принимают участие и в обсуждениях, и непосредственно в голосовании, - подчеркнул заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин. – На данный момент у нас представлены те пространства, которые будут претендовать на благоустройство в следующем году. На обсуждениях жители имеют право высказаться и внести предложения. Дизайн-проекты будут доработаны с учетом мнений горожан и представлены непосредственно на голосование».

В Железнодорожном районе в этом году в ТОП-20 территорий попал сквер Первых Космонавтов, расположенный на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского.

«На слушания приглашены абсолютно все жители района, потому что пространство, безусловно, знаковое и интересное, – рассказал глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин. - Такие обсуждения нужны, так как территории благоустраивают, в первую очередь, для жителей. Их мнение по данному вопросу имеет важное значение».

Согласно дизайн-проекту, в сквере планируется обновление пешеходных дорожек, установка новых опор освещения и уличной мебели, в том числе современные скамьи и урны. Также в рамках благоустройства будет проведена санитарная обрезка существующих деревьев, посадка зеленых насаждений, цветочных клумб. Кроме того, в сквере установят детскую площадку.

«Мы бы хотели увидеть в отремонтированном сквере Первых Космонавтов новые лавочки, освещение, современную детскую площадку. Рядом находится садик, проживает много семей с детьми, поэтому нам важно видеть это место благоустроенным. Отмечу, что в нашем районе жители активно принимают участие во всех программах. Например, наш двор недавно обновили по программе «Комфортная городская среда». Мы видим результаты. Поэтому хотелось бы, чтобы другие зоны вокруг тоже облагораживались», – отметила жительница дома 24 по улице Мяги Мария Савина.

После обсуждений все проекты будут доработаны с учетом предложений жителей, которые можно озвучить на запланированных встречах, отправить по электронной почте или оставить в пункте для приёма письменных обращений. Все пожелания самарцев будут приниматься до 28 февраля. График встреч и адреса для приема предложений размещены по ссылке - https://samadm.ru/media/news/35449/

По итогам рейтингового голосования из перечня ТОП-20 жители выберут первоочередной список общественных пространств, которые будут благоустроены уже в 2023 году. Отдать свой голос за выбранный проект можно будет на платформе 63.gorodsrega.ru, через «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования будет сообщено дополнительно.

Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QLzuU-J6AT6JskPUAPSHXrBrdPsrTBr-.