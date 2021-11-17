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В Волжском районе определен подрядчик для благоустройства общественных территорий в 2022 году

17 ноября 2021 14:54
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Их локации в поселках Курумоч, Рощинский, Черновский и в селе Сухая Вязовка.

В 2022 году в Волжском районе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» будут преображены 4 общественные территории. Их локации в поселках Курумоч, Рощинский, Черновский и в селе Сухая Вязовка.

Контракт с подрядчиком заключен 25 октября. Работы должны быть завершены до 15 августа 2022 года. 

В Курумоче благоустроят территорию обелиска Славы. Обновят обшивку стен памятника, сделают подпорную стенку. Вокруг обелиска уложат тротуарную плитку, смонтируют уличное освещение, посадят деревья, установят лавочки и урны.

На Центральной аллее около Дома Офицеров в поселке Рощинский построят фонтан, пешеходную зону выложат брусчаткой, будет и асфальтовое покрытие. Аллея станет освещенной с новыми лавочками и урнами. Произведут дополнительное озеленение.

В поселке Черновский построят универсальную спортивную площадку, где любители активного отдыха смогут играть в футбол и баскетбол. Покрытие площадки сделают из искусственной травы. Территория будет освещена.

«Спорт - это прекрасно! А когда еще и рядом находится необходимая инфраструктура – это еще лучше, – говорит любитель занятий на свежем воздухе пенсионер Михаил Иванович. – Я очень рад за молодежь. Будет, где мяч погонять. Да и мы – старая гвардия тоже подтянемся».

Благоустройство территории Дома культуры в селе Сухая Вязовка включает в себя ремонт крыльца здания, укладку нового асфальта, установку лавочек и урн, посадку деревьев, монтаж освещения. Рядом с Домом культуры появится остановочный павильон общественного транспорта.

В 2022 году пройдет завершающий этап благоустройства территории вдоль правого берега реки Подстепновка в границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района «Южный город». Этот объект реализуется с 2019 года. Контракт у него отдельный. Подрядчик будет определен 15 декабря. В следующем году в рамках благоустройства планируется сделать тротуар с бортовым камнем, установить монолитные скамейки и навесы, провести озеленение.

Напомним, что все территории для благоустройства были выбраны с учетом мнения горожан. «Всегда есть необходимость посоветоваться с жителями. И ключевой фактор успешной реализации проекта – это вовлечение людей. Это одна из целей этого проекта, не менее значимая, чем благоустройство территорий», –подчеркивает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

 

Фото:   правительство СО

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