В Волжском районе капитально отремонтирована дорога Самара – Новокуйбышевск, протяженностью 6,8 км

В Волжском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирована дорога Самара – Новокуйбышевск, протяженностью 6,8 км.
Эта дорога является одним из основных выездов в Саратов и Волгоград и основным маршрутом для жителей ближайших населенных пунктов. Средняя интенсивность движения здесь составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.
Что было сделано в ходе капитального ремонта:
– расширили дорогу
– обустроили широкие обочины для разворота
– уложили новое высокопрочное покрытие
– оборудовали остановки общественного транспорта по современным нормам
– заменили автобусные павильоны
– оснастили пешеходные переходы современными светофорными комплексами
– установили краевые и осевые барьерные ограждения
– нанесли разметку термопластиком
– заменили дорожные знаки
Кроме того, отремонтирован мост через ручей, расположенный в составе дороги, ставший самым широким искусственным сооружением, отремонтированным по нацпроекту в 2024 году. Ширина четырехполосного моста с тротуарами составляет 50 метров.
От водителей требуется только одно – соблюдать правила дорожного движения.
Фото: пресс-служба Правительства СО