В Волжском районе капитально отремонтирована дорога Самара – Новокуйбышевск, протяженностью 6,8 км

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В Волжском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирована дорога Самара – Новокуйбышевск, протяженностью 6,8 км.



Эта дорога является одним из основных выездов в Саратов и Волгоград и основным маршрутом для жителей ближайших населенных пунктов. Средняя интенсивность движения здесь составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.



Что было сделано в ходе капитального ремонта:

– расширили дорогу

– обустроили широкие обочины для разворота

– уложили новое высокопрочное покрытие

– оборудовали остановки общественного транспорта по современным нормам

– заменили автобусные павильоны

– оснастили пешеходные переходы современными светофорными комплексами

– установили краевые и осевые барьерные ограждения

– нанесли разметку термопластиком

– заменили дорожные знаки



Кроме того, отремонтирован мост через ручей, расположенный в составе дороги, ставший самым широким искусственным сооружением, отремонтированным по нацпроекту в 2024 году. Ширина четырехполосного моста с тротуарами составляет 50 метров.



От водителей требуется только одно – соблюдать правила дорожного движения.

Фото: пресс-служба Правительства СО