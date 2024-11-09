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В Волжском районе капитально отремонтирована дорога Самара – Новокуйбышевск, протяженностью 6,8 км

9 ноября 2024 21:53
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Кроме того, отремонтирован мост через ручей, расположенный в составе дороги.

В Волжском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирована дорога Самара – Новокуйбышевск, протяженностью 6,8 км.

Эта дорога является одним из основных выездов в Саратов и Волгоград и основным маршрутом для жителей ближайших населенных пунктов. Средняя интенсивность движения здесь составляет 25 тысяч автомобилей в сутки.

Что было сделано в ходе капитального ремонта:
– расширили дорогу
– обустроили широкие обочины для разворота
– уложили новое высокопрочное покрытие
– оборудовали остановки общественного транспорта по современным нормам
– заменили автобусные павильоны
– оснастили пешеходные переходы современными светофорными комплексами
– установили краевые и осевые барьерные ограждения
– нанесли разметку термопластиком
– заменили дорожные знаки

Кроме того, отремонтирован мост через ручей, расположенный в составе дороги, ставший самым широким искусственным сооружением, отремонтированным по нацпроекту в 2024 году. Ширина четырехполосного моста с тротуарами составляет 50 метров.

От водителей требуется только одно – соблюдать правила дорожного движения.

 

Фото: пресс-служба Правительства СО

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