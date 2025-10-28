Я нашел ошибку
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
ХК "Лада" покинули два тренера
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу

28 октября 2025 13:00
97
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу

На месте демонтированного здания построят новое образовательное учреждение.

В Федоровке, являющейся частью Тольятти и входящей в состав Комсомольского района, в 2018 году закрыли школу, здание которой признали аварийным. Микрорайон, который раньше носил статус поселка, находится в семи километрах от так называемой городской черты. Из-за того, что там нет общеобразовательного учреждения, местные ребята вынуждены ежедневно преодолевать это расстояние.

На днях в Федоровку выезжали представители горадминистрации, региональных министерств и ведомств, а также "Народного фронта" с целью мониторинга качества работ по программе "Формирование комфортной городской среды". Там же состоялась встреча с родительской общественностью, где было сказано, что мэрия Тольятти совместно с Правительством Самарской области разработала дорожную карту по строительству образовательного центра на месте старой школы. По информации представителей ГКУ "Управление капитального строительства" уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания.

Таким образом, до конца текущего года должны заключить государственный контракт на осуществление корректировки проектной документации и на строительно-монтажные работы. В 2026-м старое здание школы будет демонтировано, после чего там возведут образовательный центр, включающий школу на 198 мест и детский сад на 119 ребят, пишет Сова.

В центре внимания
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
40
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
89
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
391
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
413
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
378
