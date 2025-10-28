В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу

97

На месте демонтированного здания построят новое образовательное учреждение.

В Федоровке, являющейся частью Тольятти и входящей в состав Комсомольского района, в 2018 году закрыли школу, здание которой признали аварийным. Микрорайон, который раньше носил статус поселка, находится в семи километрах от так называемой городской черты. Из-за того, что там нет общеобразовательного учреждения, местные ребята вынуждены ежедневно преодолевать это расстояние.



На днях в Федоровку выезжали представители горадминистрации, региональных министерств и ведомств, а также "Народного фронта" с целью мониторинга качества работ по программе "Формирование комфортной городской среды". Там же состоялась встреча с родительской общественностью, где было сказано, что мэрия Тольятти совместно с Правительством Самарской области разработала дорожную карту по строительству образовательного центра на месте старой школы. По информации представителей ГКУ "Управление капитального строительства" уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания.



Таким образом, до конца текущего года должны заключить государственный контракт на осуществление корректировки проектной документации и на строительно-монтажные работы. В 2026-м старое здание школы будет демонтировано, после чего там возведут образовательный центр, включающий школу на 198 мест и детский сад на 119 ребят, пишет Сова.