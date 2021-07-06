В Тольятти завершаются комплексный ремонт двух дорог

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Ремонт Борковского проезда в городском округе Тольятти Самарской области проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На сегодняшний день на участке от улицы Вокзальная, 54 до границы городского округа Тольятти выполнены все работы по укладке нового дорожного полотна.

Общая площадь отремонтированной дороги составила свыше 12 000 кв.м. В течение этой недели планируется начать разметку термопластиком. Общая протяженность нанесенной разметки составит свыше 1,5 километров.

Также в завершающей стадии находится комплексный ремонт улицы Северная. На прошлой неделе закончили работы по укладке и замене бортового камня на дороге и тротуарах. Завершается устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок.

В ближайшее время специалисты приступят к отсыпке обочин на площади 8 660 кв.м и нанесению разметки термопластиком на площади 6 500 километров.

Напомним, что на улице Северной, кроме ремонта дорожного полотна, планируется замена четырёх остановочных павильонов, с бортовым камнем и тротуарами. На каждой остановке запланировано обновление верхнего слоя асфальтового покрытия.

«На данный момент полностью закончили работы по выравнивающему слою. Сейчас ведутся работы по замене ливневых канализаций. 11 июня мы приступаем к демонтажу бортового камня и его замене на остановочных павильонах. На следующей неделе планируем начать укладку верхнего слоя. Это займет где-то 14 дней. Идем по графику, все успеваем», – рассказал заместитель руководителя подразделения по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог подрядной организации Дмитрий Титов.

Всего по городу Тольятти в этом сезоне по нацпроекту БКД обновят 13 участков дорог местного значения.