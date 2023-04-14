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В Тольятти снесли незаконный торговый павильон

14 апреля 2023 11:42
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В Тольятти снесли незаконный торговый павильон

Мужчина, проживающий в г. Тольятти, решил заняться бизнесом по продаже кондитерских изделий и возвел торговый павильон на самовольно занятом им участке. После вмешательства судебных приставов предприниматель снес строение и освободил землю, принадлежащую муниципалитету.

Делать бизнес легальным мужчина не хотел, а потому и не заключил договор аренды земельного участка с местной администрацией. На требования органа местного самоуправления освободить землю от незаконной постройки мужчина не реагировал. Тогда администрация города обратилась в суд, который обязал предпринимателя снести торговый павильон. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти.

Сотрудники Службы вручили мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия, с которыми сталкивается должник при нежелании исполнять решение суда. Предприниматель был осведомлен о возможных мерах принудительного исполнения, но так и не демонтировал постройку в указанный судебным приставом-исполнителем срок. Тогда сотрудник Службы вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Оценив перспективу дальнейших последствий, мужчина демонтировал торговый павильон и оплатил исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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