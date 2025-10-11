В Тольятти обновили несколько учреждений культуры

121

Работы провели в рамках нацпроекта "Семья", который реализуется по решению Президента России, пишет Сова.

В Минкульте Самарской области рассказали, что в Тольятти в детской школе искусств № 1 обновили фасад, продолжаются внутренние отделочные работы. Педагоги и ученики с нетерпением ожидают открытия здания, где занимаются около 150 ребят. Важно создать комфортные условия для раскрытия талантов юных артистов.



Драматический театр "Колесо" также обновляется: отреставрировали фасад и вход. В 2026 году запланировано проведение ремонта интерьеров, включая большой и малый залы, инженерной системы и пожарной безопасности, а также предусмотрят условия доступности для маломобильных групп населения.



Осенью открылся новый объект городской инфраструктуры — модельная библиотека национальных культур, четвертая такая в Тольятти. Средства федерального бюджета позволили обновить помещения, приобрести современную технику и мебель, пополнить книжный фонд двумя тысячами новых изданий.



Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула значимость участия Автограда в национальном проекте:

- Благодаря поддержке федерального центра и региона наши учреждения приобретают современный облик и привлекают горожан своей привлекательностью. Сегодня культура является ключевым фактором воспитания и позитивных эмоций, объединяя общество. Желаю сотрудникам городских культурных заведений успехов в привлечении публики и предоставлении возможностей каждому жителю развивать творческие способности и активно проводить досуг.