В Тольятти на набережной высадили молодые березки

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В воскресенье несколько сотен тольяттинцев собрались на набережной Комсомольского района, чтобы высадить здесь молодые березки. С такой инициативой обратились к жителям сотрудники МБУ «Зеленстрой». При поддержке администрации Тольятти работники учреждения заблаговременно подготовили лунки, привезли на набережную посадочный материал, инструменты и воду для полива.



В акции приняли участие порядка 400 тольяттинцев. На инициативу по озеленению набережной откликнулись и общественники из Социально-экологического союза г. Тольятти, и неравнодушные жители. Совместными усилиями было высажено около 500 саженцев.



Мероприятие поддержали и управляющие организации. Так, сотрудники УК «Кунеевка» приготовили для участников горячий чай и пирожки.



Другие саженцы от МБУ «Зеленстрой» благодаря неравнодушным жителям и представителям депутатского корпуса в эти дни также нашли свое место на аллеях, бульварах, во дворах и скверах во всех районах города.

Фото: пресс-служба правительства СО