В Сызранском районе объекты благоустройства уже сданы и радуют местных жителей

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В муниципалитетах Самарской области продолжают преображаться общественные пространства и дворы. Работа идет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В 2021 году будет благоустроено 307 дворовых и 163 общественных территории.

В некоторых муниципальных образованиях региона объекты благоустройства уже сданы и радуют местных жителей. Так, в поселке Балашейка Сызранского района на пустующем пространстве около Дома культуры разбит сквер. Для детворы помладше установили качалки и балансиры, для детей постарше - игровой комплекс «Морской», качели и карусели. Мальчишки-подростки осваивают воркаут-площадку. Старшее поколение отдыхает на скамейках. В сквере установлены автономные парковые светодиодные фонари, железобетонные с фактурной отделкой урны, керамические вазоны. Проведено асфальтирование дорожек и тротуаров.

«Долгие годы рядом с Домом культуры был пустырь. Администрация его окашивала, но ничего больше не обустраивалось. В этом году большая радость к нам пришла. Сквер расцвел. Вечером особенно сюда стекается народ со всего поселка. И детям, и родителям есть здесь чем заняться. Спасибо за такой подарок для всех», - говорит жительница Балашейки Раиса Ивановна.

Всего в Сызранском районе в этом году благоустроено три общественных пространства. На площади у Дома культуры в поселке Сборный установлена сцена, отремонтирован памятник героям Великой Отечественной войны. Установлены металлические ограждения, парковые скамейки, урны, парковые светодиодные фонари. Здесь прошел второй этап благоустройства.

Детская площадка с игровым комплексом и оборудованием появилась и на площади рядом с Домом культуры в поселке Междуреченск. Обустроены газоны и клумбы, посеяна трава. Площадь освещена светодиодными фонарями, установлены скамейки и урны. Для любителей активного отдыха сделана спортивная площадка с комплексом «Воркаут».

Создание комфортной городской среды – важная составляющая стратегии лидерства Самарской области, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

Фото: пресс-служба облправительства