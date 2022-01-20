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В Сызранском районе продолжат благоустраивать общественные территории

20 января 2022 15:11
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Работы по преображению начнутся еще на двух общественных пространствах – в поселке Новозаборский и в селе Варламово. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в поселках Междуреченск и Балашейка продолжат обустраивать территории около Домов культуры. Работы по преображению начнутся еще на двух общественных пространствах – в поселке Новозаборский и в селе Варламово. 

В поселке Балашейка в 2021 году на пустующем пространстве около Дома культуры был разбит сквер. Здесь установили игровое оборудование для детей и воркаут-площадку. Территорию осветили светодиодными фонарями. Для комфорта установили скамейки, для чистоты – урны, для красоты – вазоны, а также заасфальтировали дорожки и тротуары. В планах – установка ограждения сквера.

В поселке Междуреченск для полного оформления площади рядом с Домом культуры в 2022 году смонтируют сцену. 

Комфортная территория у Дома культуры в 2022 году появится и в поселке Новозаборовский. Запланирован первый этап благоустройства, который включает обустройство пешеходных дорожек, монтаж освещения, установку ограждения, скамеек, урн и вазонов.

В селе Варламово приведут в порядок общественную локацию по ул. Специалистов, 1"П". Уберут старые деревья, затем сделают пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и вазоны.

«Программа по формированию комфортной среды реализуется в интересах людей и с их участием. Проекты благоустройства всегда обсуждаются с жителями. В случае необходимости делается их корректировка, все для того, чтобы финальный результат не разочаровал людей, – комментирует глава сельского поселения Варламово Оксана Чуприкова.

Создание комфортной городской среды – важная составляющая Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

 

Фото:   правительство СО

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