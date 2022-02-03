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В Сызранском районе благоустроили общественные пространства и дворы

3 февраля 2022 13:32
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В Сызранском районе благоустроили общественные пространства и дворы

Национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, дал возможность в 2021 году сделать более комфортными 163 общественные и 318 дворовых территорий по всей Самарской области. В Сызранском районе благоустроено три общественных пространства и три двора. В 2022 году работа в этом направлении продолжится. Заключены муниципальные контракты на благоустройство пяти дворовых локаций.

В 2021 году изменились два двора в поселке Балашейка. В этом году еще в одном дворе, объединяющем дома 8 и 12 по ул. Горького отремонтируют дворовый проезд, сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и урны. 

Новый асфальт на придомовой территории, пешеходные дорожки, скамейки и урны, вазоны для цветов, доска объявлений и парковка появятся по решению жителей во дворе по ул. Кооперативная, 10 в селе Варламово и во дворе по ул. Центральная, 5а в поселке Крымза.

Еще два двора в 2022 году будут благоустроены в Междуреченске по адресам: ул. Парковая, 18 и двор трех домов по ул. Приморская, 14-16 и ул. Пушкина, 9. Здесь появится уличное освещение, новые скамейки и урны.

Создание комфортной городской среды – часть Cтратегии лидерства региона, разработанная по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.                                       

 

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