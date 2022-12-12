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Объект, как и планировалось, будет сдан в эксплуатацию в декабре.
В Сызрани завершается капитальный ремонт ДК «Авангард»
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В Сызрани завершается капитальный ремонт ДК «Авангард»

12 декабря 2022 14:06
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Объект, как и планировалось, будет сдан в эксплуатацию в декабре.

В Сызрани капитальный ремонт ДК «Авангард» близятся к завершению, об этом рассказал глава города.

Сейчас в ДК идет устройство плиточных полов в холле и фойе. Ожидается поставка кованых перил для лестниц и люстр для фойе. Это все, что осталось выполнить.

Капитальный ремонт Дома культуры был начат два года назад. Тогда, в рамках государственно-частного партнерства, объединились усилия Правительства Самарской области во главе с губернатором, Администрации города Сызрани и АО «ТЯЖМАШ».

На первом этапе за счет благотворительной помощи АО «ТЯЖМАШ» был выполнен ремонт кровли, центральной части фасада, коммуникаций, отмосток. Затем при финансировании из областного и городского бюджетов были отремонтированы внутренние помещения. Объем сделанного за это время огромен. Работы подходят к завершению, объект, как и планировалось, будет сдан в эксплуатацию в декабре.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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