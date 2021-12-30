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В связи со строительством новой станции метро ограничивается движение транспорта по ул. Галактионовской  

30 декабря 2021 15:23
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В связи с этим меняется схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22.

В связи со строительством новой станции метро ограничивается движение транспорта по ул. Галактионовской  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выполнением работ по строительству станции метрополитена с 10 января 2022 года до 31 декабря  2024 года по улице Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской будет временно ограничено движение транспорта.

В связи с этим меняется схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22:

Маршрут № 5 – Барбошина поляна – Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Галактионовская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская – Ул. Чапаевская – Ул. Венцека – Ул. Галактионовская – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Барбошина поляна.

Маршрут № 15 – Ул. Тухачевского – Ул. Киевская – Ул. Чернореченская – Ул. Клиническая – Ул. Мичурина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская – Ул. Чапаевская – Ул. Венцека - Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Ул. Мичурина – Ул. Клиническая – Ул. Чернореченская – Ул. Киевская – Ул. Тухачевского.

Маршруты №№ 20 и 20к – Ул. Фадеева – Ул. Ново-Вокзальная - Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская – Ул. Чапаевская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полева – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Ул. Ново-Вокзальная – Ул. Фадеева.

Маршрут № 22 – 15 микрорайон – Ул. Ташкентская – Ул. Демократическая – Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Галактионовская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Ул. Демократическая – Ул. Ташкентская – 15 микрорайон. 

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении

 

Фото:   администрация Самары

 

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