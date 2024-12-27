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В связи с ремонтом Главного Безымянского коллектора будет частично ограничено движение транспорта

27 декабря 2024 20:14
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Аварийно-восстановительные работы специалисты ООО «СКС» выполнят на пересечении улиц Алма-Атинской и Ставропольской.

В Самаре продолжается ремонт Главного Безымянского коллектора. Аварийно-восстановительные работы на канализационных сетях специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» выполнят на пересечении улиц Алма-Атинской и Ставропольской. По информации ресурсоснабжающей организации, здесь произошло повреждение трубопровода диаметром 1 500 мм. Заменят участок коллектора протяженностью 28 пгн. м. 

Напомним, что работы на системе водоотведения на вышеуказанной локации начались в начале этой недели. Они трудоемкие, будут вестись ориентировочно до 10 февраля 2025 года. 

Полное перекрытие движения на пересечении улиц Алма-Атинской и Ставропольской не планируется. Для производства работ требуется лишь частичное перекрытие проезжей части. 

В связи с этим ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения, просит автомобилистов с пониманием относиться к необходимости продолжения ремонта коллектора, заблаговременно планировать свои поездки и, чтобы избежать дорожной пробки, сразу выбирать объездные маршруты.

 

Фото:  Администрация Самары

Теги: Самара

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