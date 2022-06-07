В Советском районе Самары в этом году обновляют 4 дворовых пространства

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Во всех районах Самары преображаются дворы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В этом году в областном центре благоустроят 55 дворов.



В Советском районе в этом году обновляют 4 дворовых пространства по следующим адресам:

ул. Георгия Ратнера, 11,

ул. Гагарина, 143,

ул. Ново-Вокзальная, 9,

ул. Победы, 89.



Двор по улице Победы 89 получил детские и спортивные комплексы на безопасном прорезиненном покрытии, установлены скамейки по периметру, урны, ограждения. Совсем скоро подрядная организация приступит к ремонту внутриквартальных проездов, оборудованию парковочных карманов.

Все работы проводятся при активном участии жителей двора на всех этапах благоустройства - от создания дизайн-проекта до приемки работ.