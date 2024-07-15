В сквере на Ново-Садовой при проведении работ по благоустройству в 2023 году были повреждены стволы и корни деревьев

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В сквере на Ново-Садовой 22-24 при проведении работ по благоустройству в 2023 году были повреждены стволы и корни деревьев, сообщает Народный фронт. Поребрики центральной клумбы уложили на корневую систему уже растущих насаждений.

Департамент городского хозяйства и экологии не прислушался к замечаниям о том, что поврежденные деревья долго не простоят и проведенное благоустройство будет разрушено, когда они упадут (а это неминуемо).

В эти выходные дерево упало. Оно лежит поперек благоустроенного за 6,7 миллионов бюджетных рублей сквера.

В Самаре продолжают игнорироваться правила защиты зеленых насаждений при проведении работ. Вместо корректировки проекта благоустройства всё делается так, как нарисовано на схеме, после чего на новую благоустроенную территорию падает дерево, которое мы сами повредили и сделали аварийным.

Народный фронт направит обращение в Департамент городского хозяйства и экологии.