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В Ширяево закончилось благоустройство двух территорий: набережной и горы Поповой.



Работы начались в прошлом году, в этом году проходил второй этап. По контракту благоустройство должно было быть выполнено до 1 ноября, но подрядчик справился с поставленными задачами раньше срока. Уже к 10 октября все было закончено. На данный момент осталось навести порядок на прилегающей территории.



Благодаря отделке лиственницей все выглядит натурально, в гармонии с окружающей средой. На территории высадили очень много растений, так что набережная будет зеленой и цветущей.

Фото: пресс-служба правительства СО