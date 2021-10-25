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В Шигонском районе в этом году благоустроены три двора

25 октября 2021 16:51
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Кроме дворовых территорий в Шигонском районе в 2021 году новый вид обретут и 4 общественных пространства.  

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Шигонском районе в этом году благоустроены три двора. Находятся они в поселке Пионерский, поселке Волжский Утес и в районном центре.

В поселке Пионерский обновлена дворовая территория домов 9, 11 и 11А по ул. Кооперативная. «Во дворе нашего дома заменили забор, положили новый асфальт. Для детей установили детскую площадку. Наш поселок в последнее время стал постепенно преображаться, что очень радует», - говорит житель поселка Дмитрий Иванович.

В Волжском Утесе обустроена дворовая территория по ул. Безымянная, 4. Здесь сделан тротуар, на территории парковки уложена тротуарная плитка, обустроена площадка для отдыха. Для детского досуга установили игровой комплекс - песочницу с крышкой и качалку-балансир. 

В селе Шигоны асфальтированы дворовые проезды от переулка Управленческий до Торговой площади. По этим же адресам у многоэтажных домов обновлены скамейки и установлены урны. 

«Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в районе становится все больше обустроенных дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Перед нами стоит задача - благоустроить дворовую территорию так, чтобы жителям было приятно провести вечерний досуг, детей поиграть, сделать место для парковки автомобилей жильцов», - говорит руководитель управления по строительству Шигонского района Евгений Чекушкин. 

Кроме дворовых территорий в Шигонском районе в 2021 году новый вид обретут и 4 общественных пространства.  

Создание комфортных условий для людей – одна из задач стратегии лидерства Самарской области. «В наших городах и селах был острейший дефицит общественных мест, куда можно пойти с детьми, с друзьями. Многие из них находились в запустении. Но сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому. В 2018 – 2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и 477 общественных пространств», – отмечает глава региона Дмитрий Азаров.

 

Фото:   правительство СО

 

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