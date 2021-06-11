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В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к школе

11 июня 2021 10:58
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В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к школе

С наступлением благоприятной погоды сразу на нескольких дорогах, важных для жителей Шенталинского района Самарской области, развернулись масштабные ремонтно-строительные работы. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным идет капитальный ремонт. 

К работам на автомобильной дороги а/д «Клявлино-Шентала»-Четырла- Нижняя Туарма-Нагорный на участке км 0+000 - км 3+000 приступили в апреле этого года. Трасса связывает между собой села и является  единственным маршрутом для детей из населенных пунктов Нагорный и Нижняя Туарма к школе, которая находится в Аксаково. Ремонту дорожного полотна, по которому пролегает маршрут к школе и другим социально-значимым объектам, уделяется особое внимание.

Рабочие приведут в нормативное состояние более 3 км дороги. Общий же масштаб работ, запланированный в рамках нацпроекта, гораздо больше. Здесь будут благоустроены тротуары, появится новое уличное освещение. Согласно плану, новая дорога будет сдана осенью.

В рамках дорожного нацпроекта кардинально преобразится дорога Урал – Исаклы – Шентала участке км 47+000 - км 52+450 по которой каждый день проезжают сотни автомобилей. Ремонта она требовала давно. Дорога испытывает огромные эксплуатационные нагрузки: по ней следует и легковой, и грузовой транспорт.

Работы по обновлению дорожного полотна  на улице Вокзальной и Карла Маркса райцентра Шентала сегодня в самом разгаре. Весной дорожники произвели монтаж  водопропускных труб, с наступлением теплой погоды масштабы работ возросли. Уже проведено уширение проезжей части, на  участках дороги произведена укладка нижнего слоя покрытия, устроены съезды. Что касается качества дороги, то в ходе работ используется современная дорожная техника. А асфальтобетонную смесь уложат в два слоя. 

Капитальный ремонт не ограничивается только укладкой дорожного полотна, он  включает и обустройство тротуаров, съездов, уличного освещения. После укладки асфальтобетона будет нанесена новая разметка, установят дорожные знаки, искусственные неровности и т.д. 

Одним словом, участок трассы ждет кардинальное преображение. Но самое главное – движение по обновленной дороге будет безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов, сообщает пресс-служба облправительства. 

Жители райцентра уже успели оценить позитивные изменения.

Вопросы экологии, ремонта и строительства дорог, работа общественного транспорта – одни из ключевых задач региональной стратегии лидерства.  В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что все усилия властей должны быть направлены на сбережение и повышение качества жизни граждан. «В соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Самарской области будет обновлено не менее 305 км дорог. В текущем году мы продолжим ремонт мостов в сельских районах», — отметил Глава региона.

Теги: ремонт дорог Шенталинской район

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