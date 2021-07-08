В Шенталинском районе благоустроены еще два общественных пространства

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В этом году в Шенталинском районе комфортнее и краше стали еще два общественных пространства. В селе Денискино обустроили спортивную площадку на ул. Советская. В районном центре прошел первый этап благоустройства привокзальной территории железнодорожной станции Шентала.

Спортивная площадка появилась с подачи жителей. Построена она у школы, рядом уже есть универсальная площадка, где летом любят гонять мяч, а зимой кататься на коньках сельчане от мала до велика. Спортивная площадка с уличными тренажерами была мечтой, и нацпроект помог ее воплотить.

«Это так здорово, что у нас теперь и на улице есть тренажеры. Не надо в зал ходить. На свежем воздухе заниматься интереснее и полезнее, – делится впечатлениями старшеклассник Владимир. – Мы с ребятами договорились сюда ходить тренироваться».

Привокзальная территория у станции Шентала раньше представляла печальное зрелище – просто заросший диким кустарником пустырь. Сейчас – это большая территория с пешеходной зоной из брусчатки. Для комфорта жителей установлены красивые садовые диваны, урны, спланирован газон. В дальнейшем центральной точкой зоны отдыха станет фонтан. Будет смонтировано освещение, проведены работы по озеленению и установке декоративных элементов.

«При планировании объектов благоустройства мы всегда советуемся с жителями, выносим территории на голосование, – подчеркивает глава Шенталинского района Александр Лемаев. – Мероприятия по реализации национального проекта позволили значительно улучшить внешний облик и качество среды муниципалитета. А в целом участие в программе по благоустройству – прекрасная возможность для жителей населенных пунктов сделать свою жизнь комфортней».

О привлечении в процесс благоустройства жителей на любой его стадии: от голосования до контроля производимых работ, говорит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В создании современных и комфортных условий для всех жителей губернии, в том числе, заключается Стратегия лидерства региона.

В прошлом году в Шентале новый образ получила центральная площадь райцентра и преобразился рядом с ней сквер. Благодаря нацпроекту получился единый архитектурный ансамбль. Площадь выложили брусчаткой, установили новую сцену, скамейки, баннеры с информацией о жизни района, уличный монитор, провели освещение и видеонаблюдение, обустроили цветники. Сквер стал продолжением этой комфортной зоны досуга. Здесь также сделали пешеходные дорожки из брусчатки, поставили красивые садовые диваны, сделали освещение, установили железный мостик с кованными перилами, старую горку заменили на новую, современную, у входа установили инсталляцию «Я люблю Шенталу». В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Денискино обустроили территорию, где установлен обелиск погибшим воинам. Сам обелиск пополнился новыми гранитными плитами с фамилиями земляков, которые остались на полях сражений.

Фото: пресс-служба облправительства