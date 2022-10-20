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В Сергиевском районе после капитального ремонта преобразился сельский ДК поселка Светлодольск

20 октября 2022 16:46
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Итогом реновации стало создание семейного культурно-досугового центра.

После капитального ремонта преобразился сельский Дом культуры поселка Светлодольск, который осмотрел глава региона в ходе своей рабочей поездки в Сергиевский район.

Итогом реновации стало создание семейного культурно-досугового центра. В учреждении создано 17 современных комфортных зон, в том числе и для семейного досуга. Зрительный зал оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Спортивный зал – базовая тренировочная площадка для занятий художественной гимнастикой для воспитанников ДЮСШ. В здании созданы условия для людей с ограничениями по здоровью. В целях обеспечения безопасности оно оснащено видеонаблюдением и системой АПС.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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