В Сергиевском районе после капитального ремонта преобразился сельский ДК поселка Светлодольск

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После капитального ремонта преобразился сельский Дом культуры поселка Светлодольск, который осмотрел глава региона в ходе своей рабочей поездки в Сергиевский район.



Итогом реновации стало создание семейного культурно-досугового центра. В учреждении создано 17 современных комфортных зон, в том числе и для семейного досуга. Зрительный зал оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Спортивный зал – базовая тренировочная площадка для занятий художественной гимнастикой для воспитанников ДЮСШ. В здании созданы условия для людей с ограничениями по здоровью. В целях обеспечения безопасности оно оснащено видеонаблюдением и системой АПС.

Фото: пресс-служба правительства СО