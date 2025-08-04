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В селе Подъем-Михайловка Волжского района завершили укладку верхнего слоя асфальта на региональной дороге

4 августа 2025 10:36
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В селе Подъем-Михайловка Волжского района завершили укладку верхнего слоя асфальта на региональной дороге

В Самарской области завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона на участке региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Участок длиной 4 км проходит по одной из главных транспортных артерий села — улице Сухова. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Капитальный ремонт дороги в Подъем-Михайловке, где проживает порядка 1,5 тысячи жителей, был поручен губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

На прошлой неделе подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта на основном ходе автодороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. В настоящее время заканчивается укладка верхнего покрытия на съездах и примыканиях, строительство тротуаров и установка опор уличного освещения.

«Все работы ведутся без отставаний, по графику. На участке было выполнено фрезерование старого слоя асфальта, отремонтированы водопропускные трубы и лотки. В середине месяца начнем установку барьерного и перильного ограждения», — сообщил Рамис Муртазин, заместитель директора ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ».

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности: на улице Сухова помимо новых тротуаров и уличного освещения, появятся искусственные неровности, светофоры и современные дорожные знаки. Эти меры значительно повысят комфорт и безопасность дорожного движения, помогут предотвратить ДТП, в том числе с участием пешеходов.

Окончание всех работ на участке запланировано на 1 сентября 2025 года.

Напомним, что в 2024 году трасса Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка будет отремонтирована на протяжении 35 км. Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Самарской области планируется обновить 67 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 230 км.

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