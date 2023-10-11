В селах Самарского региона протяженность построенных тротуаров в этом году составит 19,6 км

Я нашел ошибку
Главные новости:
15 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День отца. Скажем в этот день спасибо нашим папам!
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе: Мой папа - пример и опора!
Стороны обсудили вопросы организации военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки молодежи.
Дмитрий Азаров встретился с руководителем отделения ДОСААФ России Самарской области
Обезопасили больше 500 колодцев.
Специалисты «РКС-Самара» ставят в водопроводные и канализационные люки устройства от падения
Экземпляры книг хранились в их семьях на протяжении нескольких поколений.
Тольяттинские полицейские и общественники передали книги в городскую библиотеку
В Нефтегорском районе произошло ДТП с трактором, водитель не имел прав управления им
В Нефтегорском районе произошло ДТП с трактором, водитель не имел прав управления им
Прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов
Прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов
Самарцев попросили высказаться об изменении автобусных маршрутов № 37 и 76.
Самарцев попросили высказаться об изменении автобусных маршрутов № 37 и 76
Большинство самарцев не любят траты на коммунальные платежи и услуги ЖКХ
Большинство самарцев не любят траты на коммунальные платежи и услуги ЖКХ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-1.43
EUR 105.69
-1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В селах Самарского региона протяженность построенных тротуаров в этом году составит 19,6 км

11 октября 2023 11:10
150
В селах Самарского региона протяженность построенных тротуаров в этом году составит 19,6 км

Развитию дорог в небольших населенных пунктах в последние годы уделяется особое внимание, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. Зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.

В Самарской области ведется планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2021 – 2022 годах в рамках транспортной части государственной программы было построено 10,3 км автомобильных дорог местного значения в 4 населенных пунктах Самарской области. Общий объем финансирования транспортной части указанной программы из федерального, регионального и местного бюджета за два года составил 305 млн рублей.

Одна из главных задач реализации таких мероприятий — обеспечение круглогодичной транспортной связью жителей сел, деревень и поселков. Кроме того, автодороги с твердым качественным покрытием позволяют создавать условия для устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств.

Так, в 2021 году в селе Кошки Кошкинского района выполнено строительство автомобильной дороги по улице Комсомольской протяжённостью 1,154 км, в селе Домашка Кинельского района построены дороги по улицам Зеленой и Рабочей общей протяженностью 1,5 км.

В 2022 году района появилось дорожное покрытие на 11 улицах протяженностью 7 км в поселке Светлодольск Сергиевского, а в селе Пестравка Пестравского района проведена реконструкция улицы Трудовой, ведущей к одному из сельхозпредприятий населенного пункта.

В текущем году на строительство дорог в сельской местности в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрен 651 млн рублей, в том числе 420,9 млн – из федерального бюджета и 230,2 млн рублей из регионального и местного бюджета.

Средства направлены на строительство и реконструкцию дорог в трех населенных пунктах Самарской области. В настоящее время в поселке Сургут Сергиевского района ведутся работы по строительству 7 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 9,4 км. Строительные планируется завершить в 2024 году. В высокой степени готовности работы по строительству дорог в Зуевка Нефтегорского района, в населенном пункте до конца дорожного сезона будет построено 2,1 км дорог.

В Чубовке Кинельского района в этом году завершается строительство четырех автомобильных дорог общей протяженностью 5,45 км.

«Чубовка – это один из ярких примеров комплексного развития сельской территории. Ранее в селе были построены жилые дома для переселения из ветхого и аварийного жилья, проложены коммуникации. Затем в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» построена канализация, а в конце прошлого года после завершения всех работ по проектированию была подана заявка на строительство дорог. Чубовка растет и развивается, в том числе благодаря своей близости к Самаре. Мы надеемся, что после открытия движения по магистрали «Центральной», строительство которой сейчас ведется, время в пути от Чубовки до Самары сократится до 15-20 минут», - говорит руководитель МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района Андрей Трунов.

Существенный вклад в развитие транспортной доступности сельских территорий вносит и национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря реализации нацпроекта в Самарской области на протяжении последних лет проходят масштабные работы в небольших населенных пунктах.

В 2023 году по национальному в Самарской области на территории 8 населенных пунктов Самарской области помимо ремонта дорог ведется строительство тротуаров и улично-дорожного освещения. Общая протяженность построенных тротуаров в дорожном сезоне текущего года составит 19,6 км.

Фото: пресс-служба облправительства

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
164
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
215
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
10 октября 2023  15:49
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
489
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
10 октября 2023  15:29
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
422
Самару почти всю подключили к теплу
9 октября 2023  13:56
Самару почти всю подключили к теплу
567
Весь список