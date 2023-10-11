В селах Самарского региона протяженность построенных тротуаров в этом году составит 19,6 км

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Развитию дорог в небольших населенных пунктах в последние годы уделяется особое внимание, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. Зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.

В Самарской области ведется планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2021 – 2022 годах в рамках транспортной части государственной программы было построено 10,3 км автомобильных дорог местного значения в 4 населенных пунктах Самарской области. Общий объем финансирования транспортной части указанной программы из федерального, регионального и местного бюджета за два года составил 305 млн рублей.

Одна из главных задач реализации таких мероприятий — обеспечение круглогодичной транспортной связью жителей сел, деревень и поселков. Кроме того, автодороги с твердым качественным покрытием позволяют создавать условия для устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств.

Так, в 2021 году в селе Кошки Кошкинского района выполнено строительство автомобильной дороги по улице Комсомольской протяжённостью 1,154 км, в селе Домашка Кинельского района построены дороги по улицам Зеленой и Рабочей общей протяженностью 1,5 км.

В 2022 году района появилось дорожное покрытие на 11 улицах протяженностью 7 км в поселке Светлодольск Сергиевского, а в селе Пестравка Пестравского района проведена реконструкция улицы Трудовой, ведущей к одному из сельхозпредприятий населенного пункта.

В текущем году на строительство дорог в сельской местности в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрен 651 млн рублей, в том числе 420,9 млн – из федерального бюджета и 230,2 млн рублей из регионального и местного бюджета.

Средства направлены на строительство и реконструкцию дорог в трех населенных пунктах Самарской области. В настоящее время в поселке Сургут Сергиевского района ведутся работы по строительству 7 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 9,4 км. Строительные планируется завершить в 2024 году. В высокой степени готовности работы по строительству дорог в Зуевка Нефтегорского района, в населенном пункте до конца дорожного сезона будет построено 2,1 км дорог.

В Чубовке Кинельского района в этом году завершается строительство четырех автомобильных дорог общей протяженностью 5,45 км.

«Чубовка – это один из ярких примеров комплексного развития сельской территории. Ранее в селе были построены жилые дома для переселения из ветхого и аварийного жилья, проложены коммуникации. Затем в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» построена канализация, а в конце прошлого года после завершения всех работ по проектированию была подана заявка на строительство дорог. Чубовка растет и развивается, в том числе благодаря своей близости к Самаре. Мы надеемся, что после открытия движения по магистрали «Центральной», строительство которой сейчас ведется, время в пути от Чубовки до Самары сократится до 15-20 минут», - говорит руководитель МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района Андрей Трунов.

Существенный вклад в развитие транспортной доступности сельских территорий вносит и национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря реализации нацпроекта в Самарской области на протяжении последних лет проходят масштабные работы в небольших населенных пунктах.

В 2023 году по национальному в Самарской области на территории 8 населенных пунктов Самарской области помимо ремонта дорог ведется строительство тротуаров и улично-дорожного освещения. Общая протяженность построенных тротуаров в дорожном сезоне текущего года составит 19,6 км.

Фото: пресс-служба облправительства