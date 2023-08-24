В Самарском районе завершается благоустройство двора в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» 

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Двор у дома №72 по ул.Венцека совсем скоро обретет завершенный вид. По нацпроекту «Жилье и городская среда» 2 года назад здесь отремонтировали проезды, затем появились тротуарные дорожки, распланирована территория детской площадки, на которой поставили карусель, качели и горку, установили кольца на баскетбольной площадке.



На этом жители не остановились. Совместно с районной администрацией разработали концепцию благоустройства «Территория детства» и подали заявку на участие в проекте «СОдействие». Подходит к концу обустройство баскетбольной площадки со специальным ограждением, детской площадки с антитравматическим покрытием, дополнительно устанавливаются объекты детского игрового и спортивного оборудования.

Фото: администрация Самары

