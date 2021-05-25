в Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворовых территорий

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В прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самаре было благоустроено 8 общественных пространств и 50 дворов. Работа по преображению территорий продолжается в аналогичном темпе. На многих площадках работы уже начались.

В 2021 году в адресный перечень территорий, на которых запланировано выполнение работ по комплексному благоустройству, вошло 6 дворов:

1. ул. Некрасовская, д. 48

2. ул. Максима Горького, д. 125

3. ул. Некрасовская, д. 48

4. ул. Фрунзе, д. 14

5. ул. Максима Горького, д. 85

6. ул. Венцека, д. 13/ ул. А. Толстого, д. 80/15-17

В перечень основных мероприятий в рамках благоустройства включены работы по установке малых архитектурных форм, детского игрового оборудования и спортивных объектов, обустройству газонов и озеленению. В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.

Напомним, что в Самаре идет голосование за территории, которые могут преобразиться по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Голосование продлится до 30 мая 2021 года. Самаре в рейтинговом онлайн-голосовании участвуют 19 территорий по всей Самаре. Это скверы, парки, и бульвары, которые, по мнению жителей, нуждаются в благоустройстве.

Есть несколько способов отдать свой голос за выбранный проект. Голосование доступно через «Госуслуги», на сайте 63.gorodsreda.ru, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов; можно отдать свой голос и с помощью волонтеров, которые будут работать в торговых и многофункциональных центрах.

От активности жителей зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате, сообщает горадминистрация.