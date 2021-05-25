В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворов

В 2021 году в адресный перечень территорий, на которых запланировано выполнение работ по комплексному благоустройству, вошло 6 дворов:
1. ул. Некрасовская, д. 48
2. ул. Максима Горького, д. 125
3. ул. Некрасовская, д. 21
4. ул. Фрунзе, д. 14
5. ул. Максима Горького, д. 85
6. ул. Венцека, д. 13/ ул. А. Толстого, д. 80/15-17
В перечень основных мероприятий в рамках благоустройства включены работы по установке малых архитектурных форм, детского игрового оборудования и спортивных объектов, обустройству газонов и озеленению. В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.
Фото: администрация Самары