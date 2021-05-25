В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворов

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В 2021 году в адресный перечень территорий, на которых запланировано выполнение работ по комплексному благоустройству, вошло 6 дворов:

1. ул. Некрасовская, д. 48

2. ул. Максима Горького, д. 125

3. ул. Некрасовская, д. 21

4. ул. Фрунзе, д. 14

5. ул. Максима Горького, д. 85

6. ул. Венцека, д. 13/ ул. А. Толстого, д. 80/15-17

В перечень основных мероприятий в рамках благоустройства включены работы по установке малых архитектурных форм, детского игрового оборудования и спортивных объектов, обустройству газонов и озеленению. В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.

Фото: администрация Самары