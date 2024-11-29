В самарском парке Победы реконструируют мемориальный комплекс

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28 ноября и.о. главы города Самары Иван Носков в рамках выездного совещания обсудил с директором МАУ «Парки Самары» Константином Улановым развитие парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Парк Победы – одна из основных площадок, где планируются торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилея Великой Победы. Здесь есть многочисленные мемориальные комплексы, памятники, постаменты, экспозиция военной техники, которые весной подготовят к торжественной дате. Текущим содержанием территории парка доволен, нареканий от жителей на парк мне лично не поступало. На перспективу необходимо подготовить площадку для установки в парке памятника участникам СВО. Сам памятник обязательно обсудим с Советом ветеранов СВО», – отметил Иван Носков.

В 2025 году в парке Победы запланированы реконструкция комплекса фонтанов, обустройство искусственного озера, благоустройство аллей парка, а также площади возле Вечного огня. Как доложил директор МАУ «Парки Самары», особое внимание уделят реконструкции мемориального комплекса с именами куйбышевцев – участников парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве. Главный мемориальный комплекс парка был открыт в 1998 году.

«Основание мемориального комплекса и стена неоднократно ремонтировались. Но без реконструкции разрушение стены, на которой размещены тяжелые гранитные доски с металлическими надписями, может продолжиться, в том числе при смене температур воздуха. Поэтому к работам по реконструкции планируется приступить в начале следующего года. В первую очередь подрядчик произведет демонтаж старой подпорной стенки, на время реконструкции все гранитные доски бережно передадут в один из городских музеев. При монтаже комплекса установят новое панно-барельеф, на котором изображены, в том числе, маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский», – рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.

Панно-барельеф было подарено городу компанией «Акрон Холдинг» в 2020 году, во время парада Памяти в честь 79-й годовщины парада, состоявшегося в Куйбышеве в 1941 году. А сам мемориальный комплекс посвящен одному из ключевых моментов истории Великой Отечественной войны – историческому параду Победы в июне 1945 года.

В 2024 году МАУ «Парки Самары» произвело текущий ремонт объектов парка Победы: выполнен косметический ремонт открытой сцены (летней эстрады), обновлено покрытие на детской площадке, завершено строительство Вечного огня, который в ближайшее время начнет полностью функционировать. В настоящий момент завершается ремонт стационарного туалета.

Фото: Администрация Самары